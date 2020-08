Link kopiert

Der „African Safari“-Tierpark in Mexiko hat sein Elefantenbaby nach dem in der Coronapandemie bekannt gewordenen Videodienst Zoom benannt. Zuschauer konnten die Geburt live im Internet verfolgen. Zoom ist der jüngste Nachwuchs einer Herde Afrikanischer Elefanten, die in Namibia vor Wilderern gerette