Link kopiert

. . . ein Drogendealer, der am Sonntagabend in Wien-Ottakring ausgerechnet einem Zivilpolizisten Suchtgift verkaufen wollte. Der 24-Jährige bot seine Ware dem Beamten an, drohte aber gleich, dass er ihn abstechen würde, falls er ein verdeckter Ermittler sei. Der Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfu