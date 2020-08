Link kopiert

Den Haag Die niederländische Polizei hat das bisher größte Kokainlabor des Landes entdeckt. Es war in einer früheren Reitschule in Nijeveen, nordöstlich von Amsterdam, versteckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es wurden 17 Personen festgenommen. Der Verkaufswert der Drogen wird auf täglich 4