Cape Canaveral Die private US-Raumfahrtfirma SpaceX hat weitere 57 Satelliten für ein erdumspannendes Internet-Netz ins All gebracht. Die neuen Satelliten der am Freitag in Cape Canaveral gestarteten zehnten Starlink-Mission sollen nicht mehr so hell scheinen wie die bisherigen. Im Frühjahr gab es v