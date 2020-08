Link kopiert

Courmayeur In einem kleinen italienischen Tal am Fuße des Mont Blanc ist die Gefahr eines Gletschersturzes gebannt. Drei Tage nach der Evakuierung des Val Ferret am Ende des Aostatals wurden die Vorsichtsmaßnahmen wieder aufgehoben. Damit wurde die Straße in das Tal wieder geöffnet, zudem konnten di