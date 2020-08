Apokalyptische Szenen in Beirut













Link kopiert

Beirut Am Tag nach den verheerenden Explosionen am Hafen von Beirut bietet sich in der libanesischen Hauptstadt ein unfassbares Bild der Verwüstung: Die halbe Stadt ist ein Trümmerfeld, reihenweise wurden Häuser durch die Wucht der Detonation dem Erdboden gleichgemacht. Dutzende Tote, Tausende Verle