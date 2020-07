Link kopiert

Neustift im Mühlkreis In Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) soll am Dienstag ein 60-jähriger Mann seine um ein Jahr jüngere Lebensgefährtin getötet haben. Das teilte die Polizei der APA mit. Offenbar war zuvor ein Beziehungsstreit eskaliert. Der Mann soll seine Freundin in einer Hütte in einem