Link kopiert

Kufstein Die Polizei hat in Tirol Drogen im Wert von rund einer Million Euro sichergestellt. So wurden in einem Lastwagen 96 Pakete mit Marihuana im Gesamtgewicht von rund 100 Kilogramm gefunden. Der Lkw, der in Spanien beladen worden war und Deutschland als Ziel hatte, war wegen technischer Mängel