Peking Nach Starkregen haben Überschwemmungen in Teilen Chinas Schäden angerichtet. In der ostchinesischen Stadt Guzhen seien über 10.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem dort Dämme gebrochen seien, so die örtliche Provinzregierung. Die Fluten seien drei Meter hoch, berichtete ein P