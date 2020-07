Link kopiert

Paris Durch den Klimawandel könnten Eisbären bis zum Jahr 2100 in freier Wildbahn ausgestorben sein. Schwindender Lebensraum und steigende Temperaturen verringerten die Nahrung für die Fleischfresser, hieß es in einer kürzlich in „Nature Climate Change“ publizierten Studie. Die Bären kämen dadurch i