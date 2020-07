Link kopiert

Nantes Zwei Tage nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes tappen die Ermittler im Dunkeln: Ein zunächst festgenommener Mann war am Montag wieder auf freiem Fuß. Nach dem Feuer am Samstag hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet, da das Feuer an verschiedenen Stell