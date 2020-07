Link kopiert

Tokio Dränglern und Rasern soll es in Japan an den Kragen gehen. Nach einer Häufung von Fällen, bei denen sich Autofahrer teils gefährlich als Rüpel aufführten, wurde das Verkehrsgesetz verschärft. Der Kampf der Polizei geht dabei so weit, dass in einem beliebten Ausflugsgebiet der Tokioter Nachbarp