Palma Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ist am Montag wegen der Coronapandemie eine weitgehende Maskenpflicht in Kraft getreten. Ausnahmen gelten lediglich am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, beim Sport und in der Natur außerhalb von Ortschaften, hieß es. Damit folgen die Behörden