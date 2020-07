Spekulationen über neue Lungenkrankheit in Kasachstan













Link kopiert

Peking Die zentralasiatische Republik Kasachstan hat in der Corona-pandemie chinesische Medienberichte über eine weitere tödliche Lungenkrankheit zurückgewiesen. Diese haben eine Mitteilung der chinesischen Botschaft in Kasachstan aufgegriffen, in der vor einer neuen gefährlichen Lungenentzündung ge