Link kopiert

Pernegg Der Felssturz in der steirischen Bärenschützklamm am Mittwoch hat ein drittes Todesopfer gefordert. Freitagfrüh wurde ein in Graz lebender Slowake (30) am Grunde eines fünf Meter tiefen Beckens hinter einem Wasserfall von der Bergrettung geborgen. Mitbewohner des Mannes hatten ihn als vermis