Gerasdorf Auf Mamichan U. alias Martin B., der am Samstagabend auf einem Firmengelände in Gerasdorf (NÖ) erschossen wurde, war ein Kopfgeld ausgesetzt. Informanten zufolge war es unter Tschetschenen ein offenes Geheimnis, dass sich der 43-Jährige mit seinem Videoblog in Lebensgefahr gebracht hatte.