1,1 Millionen Japaner in Gefahr













Tokio Die Zahl der Todesopfer in den von schweren Unwettern heimgesuchten Überschwemmungsgebieten im Südwesten Japans ist am Montag auf über 40 gestiegen. Meteorologen warnten vor weiteren schweren Regenfällen. Die Behörden riefen mehr als eine Million Bewohner in den Provinzen Kumamoto, Kagoshima u