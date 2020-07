Link kopiert

naypyidaw Bei einem Erdrutsch in einer Bergbauregion in Myanmar sind nach Regenfällen mindestens 162 Arbeiter ums Leben gekommen. Das schrieb die Feuerwehr des Landes auf Twitter. Eine unbekannte Zahl an Menschen wurde noch vermisst. 54 seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. „Die Jade-Berg