Link kopiert

Sao Paulo Anlässlich des Internationalen Tags der Tropen am Montag warnte Greenpeace vor der drohenden Waldbrandgefahr im Amazonas-Regenwald: So sind zwischen 1. und 15. Juni bereits 907 Waldbrände am Amazonas ausgebrochen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ist das ein Anstieg um 38,8