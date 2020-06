Link kopiert

New York Vor 75 Jahren – am 26. Juni 1945 – haben 50 Staaten die „Verfassung der Vereinten Nationen“ unterzeichnet. Den Anstoß gab die Gründungsversammlung der Vereinten Nationen am 25. April 1945: Das Ende des Zweiten Weltkriegs zeichnete sich ab und die Idee eines Staatenbunds, der weltweit für Fr