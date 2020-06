Drogenverteilerring in Wien gesprengt













Link kopiert

Wien Drogenfahnder des Landeskriminalamts Wien haben einen Marihuana-Verteilerring gesprengt. In seit März 2019 dauernden Ermittlungen wurden 40 Mitglieder der Organisation festgenommen, 111 Kilo Marihuana, 70.000 Euro in bar und zwei Pistolen beschlagnahmt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Unter