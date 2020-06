Link kopiert

shanghai Trotz der Coronapandemie und einer Regierungskampagne für mehr Tierschutz ist in China das jährliche Hundefleisch-Festival eröffnet worden. Die zehntägige Veranstaltung in Yulin zieht normalerweise Tausende von Besuchern an. Tierschützer erwarten, dass die Veranstaltung letztmalig stattfind