München Der emeritierte Papst Benedikt (93) ist nach seinem überraschenden Deutschlandbesuch wieder in Rom. Er war am Montag am Flughafen München abgereist. Benedikt hatte sich fünf Tage lang in Regensburg aufgehalten, wo er seinen schwer erkrankten Bruder Georg Ratzinger (96) besuchte. Der langjähr