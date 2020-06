Film am Steuer angeschaut













Link kopiert

Passau Ein Autofahrer in Niederbayern nahe Passau hat während seiner Fahrt auf der Autobahn einen Film angeschaut – und das auch noch unter Drogeneinfluss. Der 38-Jährige hatte einen Computer an die Autobatterie angeschlossen und den Monitor an die Beifahrertür gelehnt, berichtete die Polizei. Auf s