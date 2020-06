Link kopiert

Wellington Eine TV-Kampagne mit zwei nackten Schauspielern soll in Neuseeland zur Sicherheit junger Menschen im Internet beitragen. In dem Werbeclip erscheinen zwei unbekleidete „Pornostars“ an der Haustür einer Mutter und erzählen ihr grinsend, dass ihr Sohn sich das Paar gerade online anschaue. In