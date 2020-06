Link kopiert

Atlanta Knapp drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des George Floyd ist in den USA erneut ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Der 27-jährige Rayshard Brooks sei in seinem Wagen an der Drive-Thru-Zufahrt eingeschlafen, teilte die Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Der Mann