Denpasar Ein auf Bali in einen Brunnen gefallener Ukrainer ist nach sechs Tagen von einem Such- und Rettungsdienst gerettet worden. Roberts Jacob Matthews (29) war in den fast leeren, vier Meter tiefen aufgegebenen Betonbrunnen gestürzt, als er auf der indonesischen Insel von einem wilden Hund gejag