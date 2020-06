Link kopiert

. . . ein in Panik geratener Dieb in Sachsen, der seinen achtjährigen Sohn auf der Flucht vergessen hat. Nach Angaben der Polizei hatte der 29-Jährige in einem Supermarkt in Bautzen Lebensmittel im Wert von fünf Euro gestohlen. Als die Alarmanlage anschlug, türmte er. In seinem Fluchtstress vergaß e