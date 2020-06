Link kopiert

Peking Bei einer Messerattacke eines Wachmannes in einer Grundschule im Dorf Wangfu in der Region Guangxi in Südwestchina am Donnerstagmorgen (Ortszeit) sind rund 40 Kinder verletzt worden. Die meisten Opfer sind Vorschüler im Alter von rund sechs Jahren. Drei Menschen wurden schwer verletzt, wie ch