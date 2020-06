Link kopiert

Den Haag Europäische Ermittler haben in einer Operation in 32 Ländern 1346 Tonnen illegaler Pestizide beschlagnahmt. Das sei doppelt so viel wie bei einer ähnlichen Aktion im vergangenen Jahr, teilte die EU-Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit. Zwei Personen seien festgenommen worden.