Link kopiert

Hermagor Ein Polizeihund hat am Montagnachmittag in Hermagor ein 15 Jahre altes Mädchen in den Arm gebissen und verletzt. Laut Polizei war die Ehefrau des Diensthundeführers mit dem Hund spazieren, das Tier war nicht angeleint, trug aber einen Beißkorb. Diesen dürfte er in einem Gebüsch abgestreift