san salvador Durch den ersten Pazifik-Tropensturm der Saison sind in Zentralamerika mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Am schwersten betroffen war El Salvador, wo Sturm „Amanda“ am Sonntag mit sintflutartigem Regen auf Land traf und mindestens 15 Menschen tötete sowie Schäden in Millionenhöh