Der VN-Kino Montag im Cineplexx

Wenn Sie gern ins Kino gehen, dann machen Sie den Montag in Zukunft zum Kinomontag!

Profitieren Sie von der neuen Kooperation zwischen den VN und den Vorarlberger Cineplexx Kinos: VN-Abonnenten zahlen dann immer montags nur 6,00 Euro* für reguläre Filmvorstellungen! Die Aktion gilt im Cineplexx Hohenems.

VN-Abonnenten zahlen nur 6,00 Euro*

Immer montags gilt für VN-Abonnenten in den Vorarlberger Cineplexx-Kinos ein besonderer Montagstarif. Sie zahlen nur 6,00 Euro* für jeden Film. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre VN-Vorteilskarte und den jeweils gültigen Tagescode an der Kinokasse vorzuweisen. Der Code ist immer vorab oben rechts auf der VN-Vorteilsseite veröffentlicht.

Hier finden Sie den Code, der nächsten Montag gültig ist. Den Kinomontag-Code finden Sie außerdem als Kupon am jeweiligen Montag. Die Ermäßigung auf 6,00 Euro* gilt pro Vorteilskarte für maximal zwei Personen. Neben VN-Vorteilskarte und Kinomontag-Code können die Kinomitarbeiter auch einen Lichtbildausweis verlangen.

* Der Vorteilspreis von 6,00 Euro gilt für reguläre Filmvorführungen. Für Filme mit Überlänge, Digital Cinema 3D, Cinegold Sitzplatzkategorien, Dolby Atmos und IMAX wird ein Zuschlag verrechnet. Das Kinoprogramm finden Sie unter cineplexx.at. Es wird immer am Dienstagabend für die folgende Kinowoche (Freitag bis Donnerstag) online gestellt.

Ihr Code für den VN-Kino Montag am 21.06.2021 zum Download.