2. August 2023 09:03

2. August 2023 09:04

🍀Das Familien-Highlight des Sommers

„Eine Seefahrt, die ist lustig – Eine Seefahrt, die ist schön“ – auch heuer können VN-Abonnenten an Bord des Nostalgieschiffs MS Austria einen ganz besonderen Ausflug erleben. Während der dreistündigen VN-Familien-Schifffahrt am 21. August gibt es nicht nur einmalige Ausblicke auf den See, sondern Unterhaltung vom Feinsten für die ganze Familie. 100 x 4 Karten gewinnen.



Am Montag, 21. August 2023, 14 Uhr legt das MS Austria ab Bregenz-Hafen ab zur großen Familien-Rundfahrt. Das Drei-Deck-Motorschiff wurde 1939 fertiggestellt und ist das größte und schnellste Schiff auf dem Bodensee. Die wunderbar erhaltenen und mit Edelholz ausgestatteten Salons sorgen für ein außergewöhnliches Ambiente an Bord. Besonderen Ruhm erhielt das Schiff in den 1950/60er Jahren, als es bei allen Wettfahrten um das „Blaue Band des Bodensees“ hervorstach. Heute ist das MS Austria als Nostalgieschiff der Vorarlberg Lines im Einsatz und fährt in der Saison täglich ab Bregenz nach Konstanz. Die dreistündige VN-Familienrundfahrt am 21. August führt an der Festspielbühne und dem Neuen Rhein vorbei in Richtung Rohrspitz und Alter Rhein. Ein kurzer Blick wird in die Rorschacher Bucht geworfen, bis es weitergeht nach Kressbronn und Nonnenhorn. Anschließend genießen die Fahrgäste Aussichten auf Lindau und Lochau, bevor es zurück nach Bregenz zum Anlegen des MS Austria geht (Ankunft 17 Uhr). Unterwegs sorgt Clown Pompo für Unterhaltung an Bord und bringt dabei nicht nur die Kinder zum Lachen.



VN-Abonnent:innen können 100 x 4 Karten gewinnen für die VN-Familien-Schifffahrt am Montag, 21. August 2023, 14 Uhr, ab Bregenz-Hafen. Mitmachen können Sie ganz einfach online unter VN.at/austria. Teilnahmeschluss ist der 15. August.