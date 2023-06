30. Juni 2023 11:17

Alles rund um die VN-Digital

Das Wichtigste aus Vorarlberg und der Welt: Mit den VN behalten Sie den Durchblick. Wer mehr wissen möchte, setzt zusätzlich auf die VN-Digital. Was ein digitales VN-Abo außer dem E-Paper alles bietet und wie man alle Funktionen nutzen kann, erfahren VN-Leser im Rahmen eines kostenlosen Impulsvortrags. Jetzt zum Vortrag anmelden „Gut zu wissen: Was die VN als digitales Medium alles kann“ lautet der Titel der Veranstaltung am Dienstag, 4. Juli 2023, 18 Uhr, bei Russmedia in Schwarzach (Gutenbergstraße 1).



Der Vortrag wird auf vielfachen Wunsch der VN-Leserschaft angeboten. Die Informations- und Kommunikationsexpertin Julia Flatz bringt dabei den Teilnehmenden die digitale Seite der Vorarlberger Nachrichten näher. Sie erhalten einen Einblick in die Handhabung und den Aufbau der digitalen VN und des E-Papers der VN. Worin liegt der Unterschied und welche Möglichkeiten bieten Ihnen die Vorarlberger Nachrichten als digitales Medium? Selbstverständlich erfahren Sie auch alles über die aktuellsten Entwicklungen, die die größte, regionale Tageszeitung im digitalen Bereich und das neue Premiumportal V+ geplant haben.



Natürlich bleibt auch genügend Raum für den Austausch und für Fragen. Der kostenlose Impulsvortrag richtet sich an alle interessierten VN-Leser und die, die es werden möchten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung unter VN.at/gutzuwissen gebeten. Anmeldeschluss ist der 29. Juni 2023. Für alle Besucher gibt es ein gratis VN-Digital-Abo. Holen Sie sich beim Vortrag Ihren Gutschein für 3 Monate VN-Digital-Gratisnutzung als VN-Abonnent oder 2 Monate VN-Digital-Gratisnutzung für neue Interessenten. So können Sie den Online-Journalismus gleich testen.