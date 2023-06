19. Juni 2023 10:21

🍀E-Bike im Wert von 6.299 Euro gewinnen

Mit dem E-Bike in den Sommer: Ihre Vorarlberger Nachrichten verlosen ein super E-Bike im Wert von 6.299 Euro! Das Scott Patron eRIDE 920 von Sport Broger in Mellau ist ein Meilenstein in der Fahrradentwicklung. Mitmachen und E-Bike gewinnen Die Vorteile eines E-Bikes liegen auf der Hand: Lange Distanzen werden locker zurückgelegt, Steigungen mühelos überwunden und höhere Geschwindigkeiten leicht erreicht. Was früher nur harten, durchtrainierten Sportlern vorbehalten war, wird zu einem Vergnügen, dem auch Breitensportler frönen. Das Scott Patron eRIDE 920 von Sport Broger in Mellau ist mit vollintegrierter, patentierter Federungstechnologie von Scott und einem starken integrierten Bosch Akku ausgestattet. Dieses E-Bike ist der wahre Alleskönner. Das R ad eignet sich perfekt für anspruchsvolle Trails, aber auch für eine gemütliche Tour mit Familie oder Freunden. Ganze 160 mm Federweg vorne und hinten und die Boschantriebseinheit sorgen für mehr Anstiege, mehr Abfahrten und mehr Adrenalin. Alle technischen Details erfahren Sie von den Bike-Profis von Sport Broger in Mellau.



Mitmachen können Sie ganz einfach online unter VN.at/gewinnspiel. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2023. Unter allen Teilnehmenden wird zudem ein „Bike Top 5-Multifunktionsfahrradlicht“ verlost. Es bietet Komplettbeleuchtung, Powerbank, Handyhalterung und Klingel. Das Licht hat drei Stufen vorne und hinten. Das Tool wird mit einem Griff auf der Lenkstange montiert. Beim Kauf eines Bike Top 5-Multifunktionsfahrradlichts bei manufaktotum.com erhalten VN-Leser außerdem bis 18. Juni 2023 10 % Rabatt. Einfach bei der Online-Bestellung bei „Rabatt Code“ „VN“ eingeben.