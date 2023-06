5. Juni 2023 08:40

🍀Gymnaestrada Spirit in Dornbirn

Alle haben die Gymnaestrada noch in positiver Erinnerung: Es war spektakulär, ausgelassen, friedlich und freundschaftlich. Mit „Gymnaestrada Spirit“ wollen die Veranstalter diese Stimmung wieder aufleben lassen. Die abendfüllende Show mit Vorarlberger Gruppen am 17. Juni 2023 im Dornbirner Messestadion ist ganz besonders „Mr. Gymnaestrada“ Erwin Reis gewidmet.



Mitmachen und Karten gewinnen



Die Besucher spüren den Spirit des bekannten internationalen Turnfestivals, bevor es für die Vorarlberger Vereine Ende Juli zur 17. Ausgabe der World Gymnaestrada 2023 nach Amsterdam geht. Das Event ist besonders Erwin Reis gewidmet, der die Veranstaltungen 2007 und 2019 in Vorarlberg bedeutend geprägt und überhaupt erst möglich gemacht hat. Bei Gymnaestrada Spirit erwarten die Besucher großartige Showacts zahlreicher heimischer Vereine. Auch die Besucher können sich direkt mit ins Programm einbringen.



Ganz nach dem Gymnaestrada 2019 Motto „come together show you colours“ hoffen die Veranstalter auf viele Fans unterschiedlicher Vereine, die sich mit ihren Choreos auf der Tribüne matchen. Das Ganze wird im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs ausgetragen, bei dem die größten beziehungsweise kreativsten Gruppen ausgezeichnet werden.



VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten gewinnen für die TurnShow „Gymnaestrada Spirit“ am Samstag, 17. Juni 2023, 19 Uhr, in der Messe Dornbirn. Gruppen aus ganz Vorarlberg werden mit ihren Showacts Jung und Alt bezaubern und lassen sie die Freude der Gymnaestrada erneut erleben. An der Verlosung teilnehmen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Gymnaestrada“ unter VN.at/ mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 9. Juni 2023.