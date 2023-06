5. Juni 2023 08:39

🍀Gewinnspiel & VN-Vorteil beim Szene Openair Lustenau

Vom 3. bis 5. August 2023 wird Lustenau mit dem Szene Openair wieder zum Festival-Mekka. Beim Programm setzen die Veranstalter auf Vielseitigkeit und Diversität. Das Line-up trumpft auf mit Acts wie Cro, Bilderbuch, Camo & Crooked, Sportfreunde Stiller, SSIO, Finch, Nina Chuba, Cari Cari, Mathea und vielen mehr. „Seit der Gründung des Szene Openair ist auch die lokale Musikförderung wichtiger Bestandteil des Festivals”, sagt Veranstalter Hannes Hagen. So ergänzen die sechs regionalen Künstler Dario & Nika, Nnella, Caligo, Nofnog und Drunken Pumpkins das Line-up 2023.



VN-Abonnenten können 2 x 2 VIP-Pässe für das Szene Openair vom 3. bis 5. August gewinnen. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Szene“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 12. Juni 2023. Wenn Sie nicht zu den glücklichen Gewinnern gehören, können Sie sich mit der VN-Vorteilskarte einen Festivalpass zum Vorteilspreis von 118,22 statt 124,22 Euro sichern. Pro Vorteilskarte können maximal zwei ermäßigte Tickets gekauft werden. Die Festivalkarten sind ausschließlich erhältlich per Mail an tickets@szene-lustenau.at.