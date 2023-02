25. Februar 2023 08:19

Karten gewinnen für Sašo Avsenik und seine Oberkrainer

Als die Brüder Slavko und Vilko Avsenik 1953 den legendären Musikstil erfanden, haben sie nicht davon zu träumen gewagt, mit ihren „Original Oberkrainern“ über 36 Mio. Schallplatten zu verkaufen. Was im slowenischen Heimatdörfchen Begunje seine Wurzeln hat, wird auch heute noch von vielen Musikern als Inspiration und Vorbild gesehen. Unzählige Melodien aus dem Avsenik-Liederschatz sind zu Evergreens der volkstümlichen Musik geworden. Aktuell besteht die Gruppe aus Slavkos Enkel Sašo Avsenik, der auf dem Akkordeon brilliert, aus Aleš Jurman an Bass, Bariton und steiri scher Harmonika, dem Gitarristen Matic Plevel und Tomy Budin und Denis Daneu, auf der Klarinette und der Trompete. Neu ist Sänger Luka Sešek, der 2020 dazu gekommen ist. Musikalischer Gast ist Gregor Avsenik.



Am Sonntag, 23. April 2023, 18 Uhr, gastieren „Sašo Avsenik und seine Oberkrainer“ im Festspielhaus in Bregenz. VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten für das Konzert gewinnen. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Oberkrainer“ unter VN.at/ mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 17. April 2023.