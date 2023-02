25. Februar 2023 08:17

25. Februar 2023 08:18

25×2 Karten für den Film „STAMS“ gewinnen

Stams ist Österreichs erfolgreichstes Elite-Internat für Wintersport, in dem jedes Jahr aufs Neue junge Sportler von Olympia träumen. Der Weg dorthin ist lang und risikoreich, physisch, wie mental. Wer hat die Kraft und das Durchhaltevermögen? Der Film „STAMS“ blickt hinter die Kulissen. Jetzt mitmachen und gewinnen Wer nach Stams kommt, tut dies nicht aus bloßer Liebe zum Sport – sondern, um zu den Besten zu gehören: Um seine Träume zu verwirklichen, mit dem Bewusstsein, dass es am Ende nur ein bis zwei Prozent aller Schüler schaffen, sich im Spitzensport durchzusetzen. Regisseur Bernhard Braunstein blickt ein Jahr lang hinter die Kulissen von Stams und zeigt den penibel getakteten Alltag aus hartem Training, Unterricht, spärlicher Freizeit und Internatsleben. Mit enormer Disziplin und eisernem Willen bringen sich die Jugendlichen immer wieder an ihre körperlichen sowie mentalen Grenzen. Trotz der sportlichen Konkurrenz verbinden die jungen Sportler enge Freundschaften, die sie zu einer Art Schicksalsgemeinschaft werden lassen. Ganz nah und mit großer Empathie folgt STAMS den Jugendlichen durch die Höhen und Tiefen eines Schuljahres und zeigt, was es bedeutet, sich bereits in jungen Jahren für eine Sportkarriere zu entscheiden.



VN-Abonnenten können 25 x 2 Tickets gewinnen für die Filmvorführung von STAMS mit Cast-Besuch am Dienstag, 14. März 2023, 18.30 Uhr, im Cineplexx in Hohenems. Zu Besuch im Kino sind Regisseur Bernhard Braunstein, Toni Innauer sowie Schüler und Schülerinnen aus Stams. Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Bühnenpräsentation mit Publikumsgespräch statt. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Stams“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 9. März 2023.