16. Februar 2023 09:57

16. Februar 2023 09:59

🍀Tickets für die com:bau 2023 gewinnen

Unter dem Motto „bautark“ startet die com:bau dieses Jahr in ihre 10. Auflage. Die Aussteller präsentieren im Messequartier Dornbirn vom 24. bis 26. Februar 2023 in insgesamt acht Themenbereichen zukunftsfähige und autonome Lösungen rund ums Eigenheim. Jetzt mitmachen und gewinnen Ob Neubau, Sanierung oder Immobilienkauf, auf der com:bau finden die Besucher die richtigen Experten für zugeschnittene Lösungen zur Umsetzung ihrer persönlichen Wünsche. Die com:bau führt dabei durch alle Phasen eines Bau- und Sanierungsprojektes. Die umfassenden Themenbereiche Planung, Finanzierung, Rohbau & Sanierung, erneuerbare Energie, Haustechnik & Installation, Ausbau, Außenbereich und Immobilien bilden den gesamten Prozess ab.



Die com:bau 2023 bietet verstärkt Platz für richtungsweisende, zukunftsfähige und erneuerbare Themen, Produkte und Aussteller – ganz nach dem Motto „bautark“. Zu den vielen aktuellen Themen der Baubranche erwarten das Publikum in Halle 12 am Freitagnachmittag exklusive Talks und Podiumsdiskussionen. Die zwei Sonderschauen stehen ganz im Zeichen nachhaltiger Rohstoffe. Für die Sonderschau „Lehm & Holz“ haben sich Lehm- und Holzbaupartner zusammengeschlossen und zeigen in der Hypo Vorarlberg Halle 11 die gemeinsamen Potentiale der beiden Rohstoffe auf. Einen erweiterten Blick auf die Baustoffe und die Baubranche wirft die zweite Sonderausstellung „Bauwende! Jetzt.“ von OFROOM in der Halle 10. VN-Abonnenten können 3 x 2 Tickets gewinnen für die com:bau von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Februar 2023, im Messequartier Dornbirn. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „combau“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 22.Februar 2023.