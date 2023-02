9. Februar 2023 09:11

9. Februar 2023 09:11

Edmund und Josh im Stedepark in Hard

Endlich wieder richtiger Austropop – das hört man oft, wenn über das Duo Edmund gesprochen wird. Roman Messner und Markus Kadensky schreiben wunderschöne zweistimmige Mundartsongs aus dem Bauch heraus und vereinen darin das Beste des alten Austropop mit aktuellem Songwriting. Die Songs von Edmund drehen sich ums Scheitern, ums Wiederaufstehen, und um Beziehungen, die nicht immer so einfach sind. Neben dem Duo Edmund gastiert Josh mit Band im Stedepark in Hard.



Was man auf den Konzerten 2023 erwarten darf, das fasst der Amadeus-Preisträger selbst so zusammen: „Hits! Hits! Hits!“. Ob „Cordula Grün“, „Vielleicht“, „Reden“ oder „Expresso & Tschianti“ – sie alle werden neben Liedern wie „Melodie verlorn“ oder „Desillusioniert“ zu hören sein. VN-Abonnenten erleben Edmund & Josh am Freitag, 30. Juni 2023, 18.30 Uhr, im Stedepark in Hard zum Vorteilspreis von 51,53 statt 61,90 Euro. Einfach die VN-Vorteilskarte beim Ticketkauf vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Karten kaufen. Tickets gibt es in Tourismus Büros, bei Raiffeisen- und Volksbanken sowie bei teilnehmenden Trafiken.