3. Dezember 2022 22:30

🍀Altacher Silvesterlauf 2022

Bereit für die Herausforderung? Der Altacher Silvesterlauf ist mit über 2200 Teil nehmenden eine der größten Laufveranstaltungen in Vorarlberg und der zweitgrößte Silvesterlauf in Österreich. Jährlich werden mit Teilen der Erlöse Hilfsorganisationen in Vorarlberg und Bedürftige der Region amKumma unterstützt. Nach dem „virtuellen“ Silvesterlauf im Jahr 2020 und der coronabedingten Absage 2021 feiert das Laufevent heuer sein „reales“ Comeback. Neben dem langen Lauf über 12,4 Kilometer stehen der kurze Lauf über 6,4 Kilometer, der Staffellauf und der Walking Bewerb zur Auswahl.



Als zusätzlicher Anreiz wird beim Kilometerlauf für Vereine und Firmen jene Gruppe ausgezeichnet, welche in Summe die meisten Kilometer erlaufen hat. Auch die Kinder kommen beim Silvesterlauf nicht zu kurz. Unter dem Motto: „Jeder ist ein Sieger“ wird eine 950 Meter lange Runde absolviert. Die VN verlosen 20 Startplätze (langer Lauf ) für den Altacher Silvesterlauf am Sonntag, 18. Dezember 2022. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Silvesterlauf “ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 12. Dezember 2022.