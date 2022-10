König der Löwen zum Vorteilspreis

Link kopiert

Im Konzertereignis „Der König der Löwen – The music live in concert“ wird zum ersten Mal der deutschsprachige Film-Soundtrack mit den packenden Songs des gleichnamigen Musicalwelterfolges verbunden und mit stimmungsvollen Video-Eindrücken in Szene gesetzt. Zu sehen ist dieses Highlight am Freitag, 17. Februar 2023 im Festspielhaus in Bregenz.80 Mitwirkende, Solisten, Chor und Orchester der Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery aus London begeistern die Zuschauer seit Jahren mit ihren Aufführungen berühmter Filmmusiken von „Game of Thrones“ über „Star Wars“ bis zu „Harry Potter“. Das Ensemble ist bekannt für seinen emotionalen, originalgetreuen, klanggewaltigen Sound, der die Zuschauer hautnah in die Szenen der verschiedenen Filmthemen eintauchen lässt. Animiert wird dieses klangvolle Erlebnis von Video-Clips, die die Zuschauer direkt in die afrikanische Savanne entführen. Majestätische Löwen, urtümliche Elefanten, elegante Leoparden und natürlich das Warzenschwein Pumba und das Erdmännchen Timon illustrieren farbenreich den ewigen Kreislauf des Lebens. VN-Abonnenten erleben „Der König der Löwen – The music live in concert“ am Freitag, 17. Februar 2023, 20 Uhr, im Festspielhaus Bregenz zum Vorteilspreis. Einfach die VN-Vorteilskarte beim Ticketkauf vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Karten kaufen. Der VN-Rabatt gilt bei Raiffeisen- und Volksbanken und allen weiteren VVK-Stellen.