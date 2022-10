„Light Works“ zum Vorteilspreis

Link kopiert

Alte und neue Musik zur Licht- und Schattenperformance der niederländischen Künstlerin Roos van Haaften – das steht unter dem Titel „Light Works“ bei den Montforter Zwischentönen auf dem Programm. VN-Abonnenten besuchen das einzigartige Konzert am 5. November 2022 in der Barockkapelle der Stella Vorarlberg zum Sonderpreis. Karten zum Vorteilspreis kaufen Die Besucher erwartet ein traumhafter Abend mit Musik zu Bildern aus Licht: Die magischen Fotogramme von Roos van Haaften entstehen allein aus dem Schatten, den merkwürdige Gegenstände von einem Scheinwerfer beleuchtet an die Wand werfen. Aus einer zerknüllten Plastikfolie entsteht vor den Augen des Publikums eine Gesteinswand, eine Vogelfeder wird zum Bergsee, ein Bleistiftstummel zum Kirchturm … Auf diese Traumlandschaften antworten in einem Jahrhunderte überschreitenden musikalischen Dialog Meisterwerke der Renaissance von Johannes Ockeghem, Gilles Binchois und Josquin des Prèz und neue Arbeiten des zeitgenössischen Komponisten Simon Oberleitner. Musiziert vom Vokalensemble Company of Music unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger und dem Jazztrio Owls.VN-Abonnenten erleben die Performance am Samstag, 5. November 2022, von 19 bis 20.30 Uhr in der Barockkapelle der Stella Vorarlberg in Feldkirch zum Vorteilspreis. Sie zahlen nur 24 statt 30 Euro (bis 18 Jahre ist der Eintritt frei). Bis zu zwei ermäßigte Tickets können unter montforterzwischentoene.at mit dem Gutscheincode „MZ22-VN-Abo“ und mit Nennung der Abonummer bestellt werden. Alternativ sind sie im Kartenbüro der Stadt Feldkirch, sowie in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken in Vorarlberg unter Vorlage der VN Vorteilskarte erhältlich.