Dialog mit den Sammlungen des Kunstmuseum Liechtenstein und der Hilti Art Foundation“ wurde Ende September eröffnet. Erstmals präsentieren das Kunstmuseum Liechtenstein und die Hilti Art Foundation damit eine gemeinsam konzipierte und integrative Ausstellung. Im Mittelpunkt stehen Fotografien von Candida Höfer, die sie eigens für diese Ausstellung aufnahm.Ihre Sujets fotografierte sie überwiegend mit einer digitalen Großformatkamera an Orten in Liechtenstein: Innen- und Außenansichten der Museumsarchitektur, Bibliotheken oder Depoträume, die im engeren wie im weiteren Sinne kulturellen Zwecken dienen. Derart reihen sie sich in die Motivgruppen ein, für die Höfer bekannt geworden ist. Ihren Fotografien sind ausgewählte Kunstwerke aus beiden Sammlungen im Dialog zugeordnet.VN-Abonnenten besuchen das Kunstmuseum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation in Vaduz das ganze Jahr über zum Vorteilspreis und sparen gegen Vorlage der VN-Vorteilskarte 5 CHF auf eine Eintrittskarte. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt.