Zur Kürbisausstellung auf Schloss Ludwigsburg

Link kopiert

Mit den VN und Herburger Reisen geht es am 19. Oktober nach Ludwigsburg. Hier besichtigen Sie das Anfang des 18. Jahrhunderts im Barockstil erbaute Residenzschloss. Dabei bekommen Sie exklusive Einblicke in das Appartment der Herzogin und das bisweilen geschlossene Satyrkabinett mit angrenzendem Schlafzimmer des Erbprinzen. Nach einer Pause mit inkludiertem Mittagessen starten Sie einen historischen, geführten Streifzug durch die Innenstadt von Ludwigsburg.Anschließend geht es zur ältesten Dauergartenschau „Blühende Barock“ in die weltgrößte Kürbisausstellung. Bei Ihrem Bummel durch den „tropischen Regenwald“ gibt es mehr als 600 Sorten der beliebten Herbstfrüchte wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse zu entdecken. Ebenso werden viele Spezialitäten rund um den Kürbis auf dieser Ausstellung angeboten. Gegen 16.30 Uhr fahren Sie wieder bequem zurück ins Ländle. VN-Abonnenten zahlen für den Ausflug nach Ludwigsburg am Mittwoch, 19. Oktober 2022 nur 139 statt 154 Euro. Anmelden können Sie sich online unter VN.at/erlebnisreisen oder telefonisch 05572 501-262.