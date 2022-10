🍀Tickets für Michael Mittermeier gewinnen

Link kopiert

Seit 1996 macht Michael Mittermeier bereits die Showbühnen mit seinem unverwechselbaren Humor unsicher und gilt als einer der Pioniere der deutschen Comedy-Szene. Jetzt geht der bayerische Komiker mit seinem neuen Programm #13 auf Tour und gastiert am Dienstag, 11. Oktober auf der Werkstattbühne (Festspielhaus Bregenz).Nachdem der Godfather der deutschen Stand-Up-Szene das Programm-Dutzend mehr als vollgemacht hat, schlägts jetzt #13. Angeblich soll die Zahl ja Unglück bringen, aber Unglück ist für Michael Mittermeier nur die Vorstufe von Humor. Gleichzeitig ist die Dreizehn aber auch für viele eine Glückszahl. Ja, was denn jetzt, kann man sich fragen? Was ist denn überhaupt gut und was ist böse? Für die einen ist Gott der beste Komiker der Welt, die anderen sagen, nö, der Teufel hat die Funny Bones. Aber wer hört überhaupt noch auf die beiden? Das neue Programm von Michael Mittermeier ist für alle, die auch gerne mal im Flugzeug in Reihe 13 sitzen oder im Hotel im 13. Stock die Minibar aus dem Fenster werfen.#13 wird außerdem Michael Mittermeiers persönlichstes Programm. Warum? Das erzählt er dann live auf der Bühne im Festspielhaus. „Ich werde auch über Niederlagen sprechen, aber in völlig anderer Form. … Abgesehen davon wird es ein Stand-up-Hammer“, verriet Mittermeier im Interview mit dem Standard. VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten gewinnen für Michael Mittermeier und sein Programm #13 am Dienstag, 11. Oktober 2022, 20 Uhr, im Festspielhaus Bregenz (Werkstattbühne). Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Mittermeier“ unter VN.at/ mitmachen. Teilnahmeschluss ist der Freitag, 7. Oktober 2022. Die VN verlosen 3 x 2 Karten für Michael Mittermeier in Bregenz