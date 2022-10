Beatles-Musical zum Vorteilspreis

Link kopiert

Am 22. März 1963 erschien das erste offizielle Beatles-Album „Please Please Me“. 60 Jahre nach der Veröffentlichung des Premieren-Albums kehren die Beatles wieder zurück auf die Bühne. Zwar sind es nicht die Originale, die in dem von Bernhard Kurz produzierten Musical auftreten, dafür aber ihre perfekt eingespielten Ebenbilder. Mit Songs wie „Help“, „Love Me Do“, „Yesterday“ oder „Hey Jude“ verkörpert die Band „Twist & Shout“ aus Las Vegas die legendären Pilzköpfe musikalisch und optisch verblüffend authentisch.VN-Abonnenten besuchen das Beatles-Musical „all you need is love“ am Mittwoch, 25. Jänner 2023, 20 Uhr, im Festspielhaus Bregenz zum Vorteilspreis. Einfach die VN-Vorteilskarte beim Ticketkauf vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Karten kaufen. Karten gibt es u. a. bei Raiffeisen- und Volksbanken.