Zum Konzert der Würth Philharmoniker

Link kopiert

Mit den VN und Herburger Reisen geht es am Mittwoch, 5. Oktober 2022 zu einer ganz besonderen Konzertaufführung. 2017 als Ausdruck des kulturellen Engagements der Unternehmensgruppe Würth gegründet, haben die Würth Philharmoniker mittlerweile nicht nur mit hauseigenen Konzerten, sondern auch mit Gastspielen in führenden Konzerthäusern auf sich aufmerksam gemacht. Beim „Hautnah! Vol.2“- Konzert steht das Orchester unter der Leitung der gebürtigen Österreicherin und Chefdirigentin der Philharmonie Salzburg, Elisabeth Fuchs.Auf dem Konzertprogramm stehen das anspruchsvolle Violinkonzert in D-Dur von Pjotr Illjitsch Tschaikowski sowie die Sinfonie Nr. 2 in D-Dur von Ludwig van Beethoven. Die Teilnehmenden der VN-Erlebnisreise stärken sich vor dem Konzert mit einem Abendessen im wunderschönen Würth-Restaurant. Nach dem Konzert bringt Sie Herburger Reisen bequem nach Hau se. VN-Abonnenten zahlen für die VN-Erlebnisreise nur 165 statt 180 Euro. Weitere Infos finden Sie unter VN.at/erlebnisreisen – hier können Sie sich auch ganz einfach online anmelden.